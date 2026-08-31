Choice Hotels International Aktie
WKN: 915916 / ISIN: US1699051066
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31.08.2026 15:28:24
Choice Hotels International Appoints Dominic Dragisich As CEO
(RTTNews) - Monday, Choice Hotels International, Inc. (CHH) announced the appointment of Dominic Dragisich as President and Chief Executive Officer, effective August 31, 2026.
Previously, Dragisich has served as Interim Chief Executive Officer since May 20, 2026.
Before joining Choice Hotels, Dragisich served as Chief Financial Officer at XO Communications, where he returned the company to top-line growth and increased profitability.
The company's stock was trading at $107.01, down 1.70 percent before the bell on the NYSE.
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