Choice Hotels International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Choice Hotels International hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 440,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 426,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at