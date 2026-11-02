Choice Hotels International Aktie

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WKN: 915916 / ISIN: US1699051066

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02.11.2026 12:36:29

Choice Hotels International, Inc Q3 Profit Falls

(RTTNews) - Choice Hotels International, Inc (CHH) released earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $57.91 million, or $1.28 per share. This compares with $179.99 million, or $3.86 per share, last year.

Excluding items, Choice Hotels International, Inc reported adjusted earnings of $105.30 million or $2.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $458.33 million from $447.34 million last year.

Choice Hotels International, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $57.91 Mln. vs. $179.99 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $3.86 last year. -Revenue: $458.33 Mln vs. $447.34 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.92 To $ 7.07

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