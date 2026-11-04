Choice Hotels International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Choice Hotels International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 458,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 447,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at