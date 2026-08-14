Choice Infra Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Choice Infra Ventures lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 INR. Im Vorjahresviertel hatte Choice Infra Ventures 0,450 INR je Aktie erwirtschaftet.

Choice Infra Ventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at