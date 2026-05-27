Choice Infra Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Choice Infra Ventures hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,13 INR gegenüber 1,12 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Choice Infra Ventures in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 76,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,010 INR. Im Vorjahr waren 1,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Choice Infra Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 269,37 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,18 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -31,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at