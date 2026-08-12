Choice International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Choice International hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Choice International im vergangenen Quartal 3,19 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Choice International 2,38 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at