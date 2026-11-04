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04.11.2026 06:31:28
Choice International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Choice International präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 3,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,84 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,79 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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