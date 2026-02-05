Choice International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Choice International äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Choice International 1,54 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,09 Milliarden INR – ein Plus von 45,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Choice International 2,11 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at