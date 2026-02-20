Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units legte Quartalsergebnis vor

Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,09 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 355,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345,6 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,08 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,42 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 1,37 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at