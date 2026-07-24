Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units legte Quartalsergebnis vor

Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,24 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 362,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at