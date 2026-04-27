Choiceone Financial Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Choiceone Financial Services hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,290 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Choiceone Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,1 Millionen USD im Vergleich zu 44,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at