Choiceone Financial Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Choiceone Financial Services veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Choiceone Financial Services einen Umsatz von 36,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at