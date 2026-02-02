Choiceone Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Choiceone Financial Services stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 68,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 36,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,01 USD beziffert, während im Vorjahr 3,25 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 227,02 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Choiceone Financial Services 138,90 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at