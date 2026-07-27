Choiceone Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Choiceone Financial Services hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 USD, nach 0,900 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Choiceone Financial Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 58,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 60,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at