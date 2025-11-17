CHOIL ALUMINIUM hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CHOIL ALUMINIUM hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 6,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 113,58 Milliarden KRW – ein Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHOIL ALUMINIUM 110,35 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at