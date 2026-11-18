CHOIL ALUMINIUM hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 86,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -15,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,11 Milliarden KRW – ein Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHOIL ALUMINIUM 113,58 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at