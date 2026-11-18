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18.11.2026 06:31:28
CHOIL ALUMINIUM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CHOIL ALUMINIUM hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 86,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -15,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,11 Milliarden KRW – ein Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHOIL ALUMINIUM 113,58 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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