CHOIL ALUMINIUM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CHOIL ALUMINIUM stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,14 KRW gegenüber 35,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 118,41 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 130,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 62,99 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,35 Prozent auf 486,68 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 498,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at