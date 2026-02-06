|
06.02.2026 06:31:28
CHOIL ALUMINIUM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CHOIL ALUMINIUM stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,14 KRW gegenüber 35,00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 118,41 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 130,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 62,99 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,35 Prozent auf 486,68 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 498,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.