CHOIL ALUMINIUM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CHOIL ALUMINIUM hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 79,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 67,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,92 Prozent auf 150,88 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at