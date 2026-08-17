CHOIL ALUMINIUM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHOIL ALUMINIUM hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 59,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -9,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154,14 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 117,42 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at