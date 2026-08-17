|
17.08.2026 06:31:29
CHOIL ALUMINIUM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CHOIL ALUMINIUM hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 59,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -9,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154,14 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 117,42 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
Käufer prägen zum Wochenstart den Markt in Fernost.