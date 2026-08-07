Chokhani Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chokhani Securities hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chokhani Securities ein EPS von 3,61 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,32 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at