Chokhani Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chokhani Securities lud am 07.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,01 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

