Choksi Imaging: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Choksi Imaging hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,88 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 119,0 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at