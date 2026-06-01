Choksi Imaging öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Choksi Imaging lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1,32 INR. Im letzten Jahr hatte Choksi Imaging einen Gewinn von 1,24 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,5 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,36 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,44 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 493,10 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Choksi Imaging 369,82 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at