Choksi Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Choksi Laboratories hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 INR. Im Vorjahresviertel hatte Choksi Laboratories 1,32 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 128,8 Millionen INR – ein Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Choksi Laboratories 114,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,82 INR beziffert, während im Vorjahr 2,19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 462,19 Millionen INR gegenüber 417,82 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at