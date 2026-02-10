|
Choksi Laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Choksi Laboratories hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 INR. Im Vorjahresviertel hatte Choksi Laboratories 0,150 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 108,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 103,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
