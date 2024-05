Cholamandalam Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cholamandalam Financial veröffentlichte am 10.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cholamandalam Financial 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,24 Prozent auf 862,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 642,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,14 USD, nach 0,860 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,49 Prozent auf 3,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

