|
30.07.2026 06:31:29
Cholamandalam Investment and Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cholamandalam Investment and Finance hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 19,43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cholamandalam Investment and Finance 89,57 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 19,21 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 49,11 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.