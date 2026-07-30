Cholamandalam Investment and Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cholamandalam Investment and Finance hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 19,43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cholamandalam Investment and Finance 89,57 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 19,21 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 49,11 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at