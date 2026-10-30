Cholamandalam Investment and Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cholamandalam Investment and Finance hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 19,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 93,95 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cholamandalam Investment and Finance 76,13 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 19,11 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 50,61 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at