Cholamandalam Investment and Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cholamandalam Investment and Finance veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,95 INR je Aktie vermeldet.

Cholamandalam Investment and Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,09 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at