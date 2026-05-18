Chon Bang öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chon Bang gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 738,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chon Bang noch ein Gewinn pro Aktie von 29030,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 7,90 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 38,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chon Bang 12,83 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at