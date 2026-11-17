Chon Bang lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1246,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -629,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Chon Bang im vergangenen Quartal 8,12 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chon Bang 6,87 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at