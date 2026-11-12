Chong Hong Construction informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chong Hong Construction hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,36 TWD gegenüber 1,26 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,98 Milliarden TWD – ein Plus von 33,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chong Hong Construction 1,49 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at