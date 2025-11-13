Chong Hong Construction präsentierte Quartalsergebnisse

Chong Hong Construction präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,28 TWD. Im letzten Jahr hatte Chong Hong Construction einen Gewinn von 1,14 TWD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,28 Prozent auf 1,49 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,50 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at