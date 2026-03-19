Chong Hong Construction: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chong Hong Construction lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,70 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chong Hong Construction ein EPS von 5,05 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,27 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,91 TWD gegenüber 7,73 TWD je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chong Hong Construction mit einem Umsatz von insgesamt 8,49 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,07 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um -29,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at