Chong Hong Construction: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chong Hong Construction hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 TWD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chong Hong Construction im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 138,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 605,7 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at