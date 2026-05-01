Chong Kun Dang Pharmaceutical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chong Kun Dang Pharmaceutical präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1078,62 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 894,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 447,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 400,96 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at