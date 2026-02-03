Chong Kun Dang Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chong Kun Dang Pharmaceutical äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1946,88 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chong Kun Dang Pharmaceutical 273,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 426,78 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 415,36 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5638,48 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8234,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 692,40 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 586,43 Milliarden KRW im Vorjahr.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 5843,67 KRW sowie einen Umsatz von 1 684,65 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at