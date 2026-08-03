Chong Kun Dang Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chong Kun Dang Pharmaceutical lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1302,71 KRW. Im letzten Jahr hatte Chong Kun Dang Pharmaceutical einen Gewinn von 1447,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,42 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 434,85 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at