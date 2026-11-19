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19.11.2026 06:31:28
Chong Kun Dang Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chong Kun Dang Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1430,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1526,00 KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 434,28 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chong Kun Dang Pharmaceutical einen Umsatz von 429,82 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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