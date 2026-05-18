CHONGKUNDANG gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CHONGKUNDANG hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2708,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1247,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 240,27 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at