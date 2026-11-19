CHONGKUNDANG veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 419,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CHONGKUNDANG ein Ergebnis je Aktie von 2815,00 KRW vermeldet.

CHONGKUNDANG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 238,37 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at