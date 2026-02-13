|
CHONGKUNDANG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CHONGKUNDANG lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 4874,19 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1013,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 235,99 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 227,07 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 10842,10 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 7057,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 959,01 Milliarden KRW gegenüber 957,75 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.
