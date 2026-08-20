Chongqing Brewery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chongqing Brewery gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,74 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Brewery 0,810 CNY je Aktie eingenommen.

Chongqing Brewery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,23 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,785 CNY sowie einen Umsatz von 4,23 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at