Chongqing Brewery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chongqing Brewery hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,66 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chongqing Brewery einen Umsatz von 1,58 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,167 CNY sowie einen Umsatz von 1,66 Milliarden CNY prognostiziert.

In Sachen EPS wurden 2,54 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Brewery 2,30 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 14,72 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,75 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,48 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 14,70 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at