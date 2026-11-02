Chongqing Brewery legte Quartalsergebnis vor

Chongqing Brewery hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,780 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chongqing Brewery mit einem Umsatz von insgesamt 3,81 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,61 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,686 CNY sowie einen Umsatz von 3,81 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at