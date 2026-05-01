Chongqing Brewery stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chongqing Brewery hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,980 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,36 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,35 Milliarden CNY.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,933 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 4,35 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at