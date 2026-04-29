Chongqing Changan Automobile hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chongqing Changan Automobile hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chongqing Changan Automobile ein EPS von 0,150 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 36,91 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,63 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at