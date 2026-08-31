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31.08.2026 06:31:29
Chongqing Changan Automobile legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chongqing Changan Automobile hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 HKD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chongqing Changan Automobile in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,90 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 41,57 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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