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02.11.2026 06:31:29
Chongqing Changan Automobile legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chongqing Changan Automobile veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 HKD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,17 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,15 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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